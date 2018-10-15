Yeni ürün zeytine rağbet arttı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine Manisa'nın Akhisar ilçesinden getirilen ve kilosu 5 TL'den satılan yeni ürün yeşil zeytin salamura yapmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.

Salamura edilmiş yeşil zeytin marketlerde 12- 15 TL arasında satılması üzerine vatandaş kilosu 5 TL'den satılan yeni ürün yeşil zeytini salamura yaparak çok daha ucuza mal ediyor.

Kendi ürünü yeşil zeytin satışı yapmak için Akhisar'dan gelen Bahri Kındaç,"Yaklaşık 3 bin zeytin ağacım var. İşçilere toplattığım zeytinlerin bir bölümünü pazarlarda satıyorum. Şu an yeşil zeytin satışlarımız çok iyi. Satışını yaptığımız zeytinleri vatandaşın isteğine göre makineden geçirerek kırma ya da çizme yapıyoruz. Böylece salamura yapımı daha da kolaylaşıyor. Vatandaşa sadece bidonlara doldurup suda ıslamak ve iki günde bir suyunu değiştirmek kalıyor. Daha sonra acı suyu çıkan ve olgunlaşan zeytinleri yağlayıp afiyetle tüketebilirler” dedi.

Yasin Aksulu, isimli vatandaş, kendi yaptıkları salamura zeytinin hem daha lezzetli, hem de çok daha ucuz olduğunu söyleyerek, "Pazardan 12-15 TL arasında satın aldığımız zeytini kendimiz salamura yaparak yarı fiyatına mal ediyoruz. Salamura zeytin yapmak fazla zahmet de istemiyor. Kendi elimizle yaptığımız zeytinleri gönül rahatlığı ile tüketiyoruz" diye konuştu.(MA-EFE)