Yeniden yürümeye başlayan hastadan teşekkür mektubu

Hastane yönetimine yazdığı mektubunda 2012-2018 yılları arasında diz ağrıları ve yürüme güçlüğü sebebiyle değişik hastanelerde 10 ameliyat geçirmesine rağmen yürüyemediğini ifade eden Zişan Boduroğlu, “ Son 1,5 senedir yardımsız sağa sola dönememeksizin yatağa mahkum oldum. Dost tavsiyesi ile Bilecik Evde Sağlık Hizmetlerine bağlı Ambulans ile (Normal emniyet kemerlerine ek olarak ilave kemerler takılarak) DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Binasına getirildim. Öğretim Üyesi Dr. Fatma Yaman tarafından muayene edildim, o gün içerisinde yatırıldım. Gerekli tıbbi, tetkik ve incelemeler sonunda fizik tedavisi uygundur onayı ile Fizyoterapist Pediatrik Rehabilitasyon Sorumlusu Sümeyye Gündüz ile tedaviye başladım. Sedyede 72 gün iki personel yardımıyla 3. Kattan zemin kata tedaviye götürüldüm. 73. gününden sonra tekerlekli sandalye ile tedavime gitmeye başladım. Gözde değil özde gerçeklerle yüz yüze gelmeye başladım. 4. Ayın sonunda iki görevlinin yardımıyla ayağa kaldırılıp yürüme paralelinde ufakça da olsa 2-3 adım atabildim. 20-25 gün sonra koltuk altı desteği almadan yürüme paralelinde ayağa kalkıp 4-5 adım ileri, 4-5 adım geri yürümeye başladım” dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik gelen mektubu okuduktan sonra; Zişan Boduroğlu ve tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, bu tür sevindirici haberlerin kendilerini ve personeli onore ederek moral ve motivasyonlarını yükselttiğini söyledi. Özatik, “Bölgenin en modern Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olan hastanemiz, fizik tedavi hastalarının tedavisine yönelik ileri teknolojinin de kullanıldığı Türkiye’nin ender rehabilitasyon merkezi durumundadır. Hastanemize Türkiye’nin dört bir tarafından hasta kabulü yapılmaktadır. Otel konseptinde ve konforunda olan hastanemizde, son teknoloji ürünü cihazlarla hizmet veriyoruz. Hastanemizde kaplıca tedavisinin, son teknoloji cihazlarla tedavi uygulamamız ve kardiyopulmoner rehabilitasyonun burada yapılması bizi diğer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinden faklı kılıyor. Bu hem bizim için hem de buraya tedaviye gelen hastalarımız için büyük bir avantaj” ifadelerini kullandı.