AK Parti Kütahya Gençlik Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'Nda konuşan Erenler, "Mart 2019 yerel seçimleri, 24 Haziran seçimleriyle gelen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamı için çok önemli. Seçimlerde AK Parti belediyecilik anlayışını tüm ilçe ve belde başkanlıklarıyla yaşaması için bize inanan, milletimize layık olmak için tüm teşkilatlarımızla birlikte daha çok çalışacağız, yalnızca bize oy verene değil tüm milletimize en iyi hizmeti sunmak için, gönüllere dokunmak için hep birlikte mütevazi insanlar olarak sahalarda olacağız. Hem şehrimize hem ülkemize daha iyi hizmet edebilmek için 2019 yerel seçimlerinde başarımızı daha da artıracağız. Güçlü ve yeni Türkiye olma yolunda hızla ilerlediğimiz dönemde önemli başarılara imza atıyoruz. AK Parti hükümetleri milletimizin desteği ile birlikte tüm dünyada dikkat çekmeye devam ediyor. Ülkemizin bu yükselişinden rahatsızlık duyanlar geçmişte olduğu gibi bugün var yarın da hep olacaklar. AK Parti iktidarlarından önce 2001 ekonomik krizini bir hatırlayalım. Bu olayların üzerine milletimiz seçimlerde kararını vermiş ve AK Parti tek başına iktidara gelmiştir. İşte AK Parti böyle bir enkazdan 2001-2013 yılları arasında ekonomide bir tarih yazarak çıkmayı başarmıştır. Bundan sonra da inanıyoruz, güveniyoruz ve teşkilatlar olarak hep birlikte mücadele edeceğiz. Yerel seçimlerden çok güçlü bir şekilde çıkacağız, bundan sonraki 2023 hedeflerine de hep birlikte çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı. (EFE)