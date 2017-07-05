Dünyada sadece Türkiye’de bulunan ve ikiz doğum oranı yüksek olan altmış adet Honamlı tekesi, "Koyun ve Keçilerin Verimliliğini Artırma Projesi" kapsamında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından proje uygulamaya gönüllü 30 yetiştiriciye damızlık olarak dağıtıldı.

Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Vali Yardımcısı Sedat Oktar, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, TKDK İl Koordinatörü İhsan Kaymak, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği başkanı Bahattin Atakan, kurum ve kuruluşların temsilcileri, yetiştiriciler ile kurum personeli ve çiftçiler katıldı.

Dağıtılan tekelerin Türkiye’nin kendi mili yerli ırkı olan Honamlı tekesi olduğunu ifade eden Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, tekelerin yüzde 75’inin hibe, yüzde 25’inin ise çiftçi katkısıyla temin edildiğini belirtti. İl Müdürü Gümüş, "Yüksek rakımlara, zor şartlara adapte olabilmiş bir ırk. Daha ziyade toroslar’ın kuzeyinde Burdur, Isparta, Konya hattında yetişen bir çeşit. Geçen yıl Emet ve Gediz’de uygulanan projede et ve süt bakımından elde edilen verim yüksekliği yetiştiricilerimizin daha fazla gelir elde etmelerine sebep olacaktır. Bu Projenin Kütahya’mıza çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. (EFE)