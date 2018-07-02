Yerli patates çıktı, fiyatlar düştü

Seçimlerden 10-15 gün önce bazı insanların fırsatçılığı ve stokçuluk yüzünden patates fiyatlarının yükseldiğine dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, ”Bölgemizdeki küçük aile işletmelerinin patates hasadına başlaması ve hükümetin Suriye’den patates ithal etmesiyle fiyatlar 2,5 TL’ye kadar düştü. Tam anlamıyla hasadın başlaması durumunda patates fiyatları daha da aşağılara düşecektir Devletimiz ve küçük aile işletmeleri sayesinde stokçuların ve fırsatçıların hevesleri kursaklarında kalmıştır. Bu nedenle küçük aile işletmelerine önem verilmeli, kayıt altına alınmalı ve desteklenmeli” dedi.(MA-EFE)