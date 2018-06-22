Yeşil kartlı kadın ev ve tarlasını TSK’ya bağışladı

Karbasan köyünde tek katlı evinde yalnız yaşayan ve hiç çocuğu olmayan Fatma Özçelik, halen üzerinde oturduğu tek katlı ev bulunan 132 metrekare arsa ile 2 bin 135 metrekare tarlasını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na çıplak mülkiyet şeklinde bağışladı. Fatma Özçelik, tapu devir işlemlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Yusuf Çalışkan, Sekreter Tayfur Kurum, Üyeler, Nurcan Türkdoğan, Mehmet Ali Uludoğan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İzmir Temsilciliği görevlisi Bora Durukan ile birlikte Kaymakam Tuncay Karataş’ı makamında ziyaret etti.

Yaptığı bağışlarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı adına Fatma Özçelik’e teşekkür eden Kaymakam Karataş,” Bu yaptığınız çok güzel ve büyük bir davranış. Allah sizden razı olsun” dedi.

Devlete minnet borcunu ödemek için böyle bir bağış yaptığını belirten Fatma Özçelik ise,” Devletimiz sağolsun yıllardan bana bakıp kolluyor. Yalnız biri olduğum için devlete olan minnet borcunu ödemek adına vefatımdan sonra evimi ve tarlamı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladım. Allah devletimize zeval vermesin, helal hoş olsun” diye konuştu.

Fatma Özçelik’in yaptığı bağışın Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına Kütahya genelinde yapılan ilk taşınmaz bağışı olduğunu söyleyen Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Yusuf Çalışkan, ”Fatma teyzemizin yaptığı bu anlamlı bağış bizlere çalışmalarımızda büyük bir şevk verecektir. Kendisine yaptığı bağış için çok teşekkür ediyorum. Tanıtım Kurulu olarak tüm köyleri dolaşarak Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının görevlerini ve yaptığı faaliyetleri vatandaşlarımıza duyuracağız” şeklinde konuştu.

Daha sonra bağışçı Fatma Özçelik, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İzmir Temsilciliği görevlisi Bora Durukan tarafından altın madalya ve plaket ile ödüllendirildi.