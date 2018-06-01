Yeşilhisar Mahallesi’ne taş fırın ve çamaşırlık

Taş fırın ve çamaşırlıkların ilçe tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Belediye olarak bu geleneksel değerlerimizi ortaya çıkarmak amacıyla bugüne kadar ilçedeki mahallelerde 8 çamaşırlık ve 7 mahalle fırını inşa edildi. Yeşilhisar Mahallesi Gediz Caddesi’nde 80 metrekarelik alanda belediyemiz imkanları ile yaklaşık 1 ay önce inşaatına başlanan tek katlı taş fırın ve çamaşırlığı Ramazan Bayramında mahalle halkının hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Bir taraftan daha modern, daha güzel ve yaşanabilir bir Hisarcık için hazırladığımız projeleri peyderpey hayata geçirirken, diğer taraftan da ilçe tarihinde önemli yere sahip geleneksel değerleri yaşatacak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz” dedi. (MA-EFE)