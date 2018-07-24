’Yetenek avı’ndan 47 minik sporcu

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olan ‘Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi’nin sonuçlandığını belirtti. Sapmaz, “Sporda yetenek seçimi ve bu yeteneklerin gelişimi, her spor dalı için süreli ve planlanmış bir programı, bilimsel bir çalışmayı gerektirir. İlçemizden belirlenen 47 yetenekli öğrencimizin yetenek eğitim programı için görevli antrenörlerimiz Çetin Aysu ve Remzi Ağamak’ın katılımıyla toplantımızı yaptık. 25 Temmuz – 14 Eylül tarihleri arasında belirlenen sportif yetenek eğitim programı takvimi, haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ilçe spor salonunda uygulanacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi. (MEİ-EFE)