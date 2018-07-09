Yetenekli minik voleybolculara antrenör desteği

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesinin devam ettiğini belirtti. Sapmaz, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak anmacıyla, sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi uygulaması devam ediyor. Simav’daki ilkokul 3’üncü sınıflardan antrenörlerimiz tarafından belirlenen 45 minik öğrenci ile voleybol çalışmalarımız başladı. Yetenekli minik voleybolcuların çalışmaları, voleybol hocalarımız Çetin Aysu, Yavuz Müdüroğlu ve Özgür Uslu, Tahir Yardımcı, Ali Örenç ve Göksel Kılıç yönetiminde, ilçe spor salonu, Osmanbey Ortaokulu ile Simav İHL spor salonlarında tüm hızıyla devam ediyor. Spora, sporcuya katkı ve destek olan kurumlara teşekkür ediyoruz” dedi. (MEİ-EFE)