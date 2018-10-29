'Yeterli ve dengeli beslenme' semineri

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde öğrenci ve öğretmenlere, 'Yeterli ve dengeli beslenme' konulu seminer verildi.

Çavdarhisar Ortaokulu'nda verilen seminere, Çavdarhisar Halk Sağlığı Merkezi'nde görevli İnayet Oruç ve Gülhatun Gültekin konuşmacı olarak katıldı.

Gülhatun Gültekin, ''Beslenme alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılması gereken bir davranış biçimi olduğu için bu eğitimlerin büyük bir önem taşıdığını biliyoruz. Öğretmenlerimiz aracılığıyla doğru beslenmenin kurallarını ve fiziksel aktivitenin gerekliliğini çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza aktararak geleceğimizi tehdit eden obeziteyi yeneceğiz. Obeziteyle savaşta ebeveynlerimize de büyük iş düşüyor ''diye konuştu.(YD-EFE)