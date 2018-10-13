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Yılda 15 bin öğrenci faydalanıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde öğrenciler ve vatandaşlar, Halk Kütüphanesine yoğun ilgi gösteriyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde öğrenciler ve vatandaşlar, Halk Kütüphanesine yoğun ilgi gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Simav Halk Kütüphanesinden yılda 15 bin öğrenci faydalanıyor. İlçe Halk Kütüphanesi Şefi Necdet Toktaş, kütüphanedeki salon içerisinde internete erişim ve okuma bölümleri ile doküman alma masasında hizmet verdiklerini belirtti. Toktaş “ 2 bin 44 kayıtlı üyemizin bulunduğu kütüphanemizde 23 bin 218 kitap bulunuyor. 2018 yılı itibariyle okuyucu sayımız 14 bin 952'ye ulaştı. Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Simav Kültür Merkezinde, daha rahat, nezih ve donanımlı bir ortanda hizmet vereceğiz” diye konuştu.


Halk Kütüphanesine kitap okuma ve araştırma yapmak gelen öğrenciler, bazen yer bulamadıklarını belirterek, Kütüphanenin yeni yapılan Kültür Merkezine geçmesini sabırsızlıkla beklediklerini söylediler. (MEİ-EFE)

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