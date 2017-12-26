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26 Aralık 2017 11:13

Yılın Projesi; Kütahya Atık Su Arıtma Tesisi

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Erciyes Kardan Adam Tesisleri’nde Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından 7.

Yılın Projesi; Kütahya Atık Su Arıtma Tesisi

26 Aralık 2017 11:13

düzenlenen ’Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreni’nde Atık Su Arıtımı Kategorisi’nde, Kütahya Atık Su Arıtma Tesisi projesi ile ödül aldı.


Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Atık Su Arıtımı Kategorisinde, Kütahya Atık Su Arıtma Tesisi Projesi ile Proje Ödülü’nü Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Oğuz’un elinden alarak, ’yılın başarılı yerel yöneticisi’ ödülüne layık görüldü.


Aldığı ödüller ile Kütahya Belediyesi’nin yeni çalışmalarında enerji ve güç elde ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Gelecek nesillere daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir Kütahya bırakmak için suyu doğadan aldığımız gibi tekrar arıtarak doğaya bırakmamız gerekir. Yeni Atık Su Arıtma Tesisimizle birlikte Şehrimize, insanlığa ve doğaya karşı sorumluluğumuzu geleceğe yönelik olarak yerine getirmenin mutluluğu içerisinde olacağız" diye konuştu.


Atık Su Arıtma Tesisi projesinin Kütahya’ya yapılan en büyük yatırımlar arasında yer aldığını belirten Saraçoğlu; Tesisin yüzde 85’i Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, yüzde 9’u da Kütahya Belediyesi kaynaklarından karşılıyoruz.Atık Su Arıtma Tesisi, Kütahya nüfusunun 2 katı atık suyunu arıtabilecek modern bir tesis olacak. Tesiste sadece arıtma değil, buradaki çamuru da kurutarak enerji üretimide yapılabilecek.Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu ödülü projelerimizi başarı ile yürüten ekibimiz, Belediye personelimiz ve bize inanan Kütahyalı hemşehrilerimiz adına alıyorum" dedi. (EFE)




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