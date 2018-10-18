Yoğun bakım hizmeti süreci iyileştiriliyor

Kütahya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından yoğun bakım hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi amacıyla 'Yoğun Bakım Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi' konulu bir toplantı düzenlendiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, yoğun bakımlardan sorumlu idareci ve hekimlerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Hizmet kalitesini artırmak için görüş ve öneriler alındı.(EFE)