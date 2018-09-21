Yol kenarına dökülen çöpler, çevre kirliliğine sebep oluyor

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyüne giden yolda bulunan tonlarca çöp, etrafa yaydığı koku ve görüntü kirliliği ile vatandaşları canından bezdirdi.

Emet ilçesine sadece 1 kilometre mesafede, tarihi Eğrigöz köyü ve İkitaş kanyonu yolu üzerinde. yol kenarlarına yaklaşık 300 metre boyunca atılmış çöpler etrafa yaydığı koku ile bölgede evleri bulunan vatandaşları rahatsız ediyor ve doğaya verdiği zarar vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor.

Eğrigöz bahçelerinde arazisi olan ve her gün bu yolu kullandığını belirten İsmail Elmacı, ''Aracımla gitmeme rağmen yolun bu kısmından geçerken kokudan çok rahatsız oluyorum. Ayrıca yemyeşil doğa buraya atılan çöplerle büyük zarar görüyor. Son dönemde çöplerin alınmayışı vatandaşların bu bölgeye çöp atmasına neden oldu. Yetkili makamların bir an evvel gerekli önlemleri alıp bu bölgeyi temizlemelerini istiyoruz. '' ifadelerini kullandı. (YD-EFE)