Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi şoförlerin kamyon, tır ve konteynerleri ana yol kenarına park etmeleri sonucu görüş alanı daralan yolun kazaya davetiye çıkardığını söyleyen vatandaşlar,” Aynı mevkide Kültür ve Sanat Festivalinin de açılmasıyla özellikle akşam saatlerinde trafik daha da yoğunlaşıyor. Işıklandırma zaten yetersiz. Görüş alanı kısıtlı. Daha dün akşam yaşlı bir teyzemiz yolun karşısına geçmek isterken bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olası kazaların yaşanmaması için yetkililerden bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz” dediler. (MA-EFE)