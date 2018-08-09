Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 13:29

Yol kenarına park eden kamyon ve tırlar trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Taşıyıcılar Kooperatifi akaryakıt istasyonu karşısına park eden kamyon ve tırların Hisarcık-Emet karayolundaki trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu bildirildi.

Yol kenarına park eden kamyon ve tırlar trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor

09 Ağustos 2018 13:29


Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi şoförlerin kamyon, tır ve konteynerleri ana yol kenarına park etmeleri sonucu görüş alanı daralan yolun kazaya davetiye çıkardığını söyleyen vatandaşlar,” Aynı mevkide Kültür ve Sanat Festivalinin de açılmasıyla özellikle akşam saatlerinde trafik daha da yoğunlaşıyor. Işıklandırma zaten yetersiz. Görüş alanı kısıtlı. Daha dün akşam yaşlı bir teyzemiz yolun karşısına geçmek isterken bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olası kazaların yaşanmaması için yetkililerden bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz” dediler. (MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç