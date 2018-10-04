Yol üzerindeki çöpler kaldırıldı

Küthaya'nın Emet ilçesi Eğrigöz köyü üzerinde bulunan çöpler Emet Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Emet Belediyesi'nden yapılan yazalı açıklamada, ''Geçtiğimiz günlerde basında yer alan Eğrigöz yolu üzerinde çevre felaketi başlıklı haberler üzerine bölgede yapılan incelemelerde çöplerin var olduğu tespit edilmiştir. Belediye ekiplerince yapılan çalışma sonucu bölgede bulunan çöpler kaldırılmış ve iş makinaları ile yol kenarındaki kötü görüntü tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca bölgeye çöp ve moloz atılmaması için uyarıcı levhalar konulmuş ve atanlar hakkında yasa gereği cezai işlem uygulanacağı belirtilmiştir'' denildi. (YD-EFE)