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04 Temmuz 2017 11:25

Yolda bulduğu parayı sahibine teslim eden temizlik işçisi ödüllendirildi

Kütahya’da, yolda bulduğu 5 bin 900 TL’yi sahibine teslim eden belediye temizlik işçi, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından bin TL para ve teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Yolda bulduğu parayı sahibine teslim eden temizlik işçisi ödüllendirildi

04 Temmuz 2017 11:25


Geçtiğimiz günlerde Hasan Polatkan Caddesinde görev yaparken bulduğu parayı amirlerine teslim ederek, sahibi Hasan Yavaş’a ulaştırılmasını sağlayan Ahmet Hürata, örnek davranışı sebebiyle mükafatlandırıldı.


Başkan Saraçoğlu, Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek, örnek işçi Hürata’yı tebrik etti. Hürata’nın göstermiş olduğu duyarlılık ve dürüstlüğün önemine değinen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Ben Ahmet kardeşime göstermiş olduğu hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyorum. Aynı durum diğer işçi kardeşlerimin başına gelse onlarında aynı duyarlı davranışı sergileyeceğini düşünüyorum. Bu bizim insanlık vazifemizdir. Bizim personelimize her zaman söylediğimiz bir şey var, iş yaparken kaytarabilirsiniz, belki şefiniz, müdürünüz görmeyebilir ama bizi Allah’ın gördüğünü hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bu bilinçle işini yapan herkese teşekkür ediyor, Ahmet Horata kardeşimi kutluyorum" dedi.


İşçi Ahmet Hürata da, "Ben görevimi yapmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyim, başkanımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. (EFE-Y)




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