Yoncalı’da termal su sevinci

Vali Ahmet Hamdi Nayir, beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile sondaj çalışmasının yapıldığı alana giderek incelemelerde bulundu.

353 metrede sıcak suya ulaşıldığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, “43 litre debide, 353 metrede, 42 derece sıcaklıkta bir sıcak su bulundu. 300 bin TL’ye mal oldu. Mevcut Yoncalı’daki debinin beşte biri demek bu su. Dolayısıyla bundan sonra yapılacak tesis ve tesislerle ilgili sıcak sudaki problemi ve açığı otomatik olarak çözmüş olacak” dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak daha sonra Yagona Termal ve Spa ve Termal Apart Tesisi’ni de ziyaret etti.

Aile banyolarını, hamamları ve apartları inceleyen Vali Ahmet Hamdi Nayir, Yagona Termal ve Spa ve Termal Apart Tesisi sahibi Şule Sargaz ile Yagona Termal ve Spa ve Termal Apart Tesisi Müdürü Ayşe Ceyhan’dan bilgiler aldı.

2017 yılında faaliyete başladıklarını dile getiren Yagona Termal ve Spa ve Termal Apart Tesisi Müdürü Ayşe Ceyhan, 25 çalışanı, 12 aile banyosu, 2 kapalı, 1 açık havuz ve 24 apart daireyle hizmet verdiklerini söyledi. (EFE)