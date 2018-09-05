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05 Eylül 2018 12:07

Yörük çadırına ilgi

Kütahya’nın Simav ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen panayır etkinliklerine, Ertuğrul Gazi Yörükler Derneği de katıldı.

Yörük çadırına ilgi

05 Eylül 2018 12:07

Dernek Başkanı Hasan Çetin ve yönetim kurulu ile 450 üyesinin emeği ile kurulan yörük çadırında, her gün odun ateşinde pişirilen gözleme ile ayran ikramı yapılıyor.


Dernek üyelerinden Şeyma Gül Kızılarslan, Anadolu gelenek ve göreneklerini sergilemek amacıyla, yörük gelini kıyafeti giydiğini ifade etti. Kızılarslan ( Yeni nesil gençlerimize, Anadolu kültürünü tanıtıp, anlatmaya çalışıyoruz. Yörük çadırımıza gelen misafirlerimiz, bir asır önce kullanılan eşyaları inceleme imkanı buluyor. Biz de misafirlerimize ellerimizle yaptığımız gözleme ve yayık ayranımızı ikram ediyoruz) dedi. (MEİ-EFE)




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