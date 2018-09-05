Yörük çadırına ilgi

Dernek Başkanı Hasan Çetin ve yönetim kurulu ile 450 üyesinin emeği ile kurulan yörük çadırında, her gün odun ateşinde pişirilen gözleme ile ayran ikramı yapılıyor.

Dernek üyelerinden Şeyma Gül Kızılarslan, Anadolu gelenek ve göreneklerini sergilemek amacıyla, yörük gelini kıyafeti giydiğini ifade etti. Kızılarslan ( Yeni nesil gençlerimize, Anadolu kültürünü tanıtıp, anlatmaya çalışıyoruz. Yörük çadırımıza gelen misafirlerimiz, bir asır önce kullanılan eşyaları inceleme imkanı buluyor. Biz de misafirlerimize ellerimizle yaptığımız gözleme ve yayık ayranımızı ikram ediyoruz) dedi. (MEİ-EFE)