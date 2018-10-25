"Yüzde 95'i tamam"

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Geriye dönüp baktığımız zaman çok şükür söz konusu 43 proje ve ilave projelerin yüzde 95'nin üzerinde projeyi bitirdiğimizi ve hemşehrilerimizin kullanımına sunduğumuzu hep birlikte görüyoruz" diye konuştu.

Kütahya Belediyesi'nin Alayunt Mahallesi'ne yaptırdığı Sosyo Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Alayunt Mahalle Muhtarı Mehmet Erdoğmuş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na mahallelerine yapmış olduğu katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Belediye Başkanı adayı olduğumuzda vatandaşlarımıza tüm şehrimiz ile ilgili 43 proje sözümüz vardı. Bu 43 projemize ilave olarak farklı projelerimizi de belediye başkanı seçildikten sonra ortaya koymuştuk. Geriye dönüp baktığımız zaman çok şükür söz konusu 43 proje ve ilave projelerin yüzde 95'nin üzerinde projeyi bitirdiğimizi ve hemşerilerimizin kullanımına sunduğumuzu hep birlikte görüyoruz. Kütahya'mızda bulunan 66 mahallemizi evladımız gibi görüyor ve her birine yasalar çerçevesinde eşit şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Zığra, İkizhüyük, Alayunt, Yenibosna, Ağaçköy, Kumarı, Parmakören, Perli, Geven, Siner ve Okçu-Güveççi olmak üzere 11 adet Sosyo Kültür Merkezimizden Zığra, İkizhüyük, Okçu-Göveçci ve Parmakören açılışını daha önce gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğunu söyleyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Alaynut ile birlikte toplamda 5 adet Sosyo Kültür Merkezimiz bulunmaktadır. Açık alanı ile birlikte 2 bin 730 metrekare alanın içine 318 metrekare olarak inşa etmiş olduğumuz Alayunt Sosyo Kültür Merkezimiz 1 kat ve 1 salondan oluşmaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve il protokolü tarafından Alayunt Sosyo Kültür Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi. (EFE)