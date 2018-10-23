Zafer Havalimanı'nda arama ve kurtarma eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Altıntaş Zafer Havalimanı itfaiye birimi personeline 'Temel Afet Bilinci' ve 'Hafif Arama Kurtarma' eğitimleri verildiği bildirildi.

Verilen bilgiye göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Müdahale Ekibi tarafından Zafer Havalimanı İÇTAŞ İtfaiye Birimi personeline Temel Afet Bilinci eğitimiyle; Afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

Hafif Arama Kurtarma Eğitimiyle ise; Olası afetlerden önce profesyonel ekipler gelene kadar yapılması gereken çalışmalar katılımcılara teorik ve pratik olarak aktarıldı. Eğitimin ardından müdürlüğe ait tam donanımlı kurtarma aracı ve araca ait tüm ekipmanlar tek tek tanıtıldı.(EFE)