"Zafer Havalimanı'nı fırsata dönüştürelim"

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, UTSO Meclis Başkanı İsmail Karaman ve beraberindeki UTSO heyeti, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KUTSO) ziyaret etti.

Başkanların ziyarette gündem Zafer Bölgesel Havalimanı'nın daha etkin kullanılması oldu.

İller ve odalar arası işbirliğinin önemine vurgu yapılan ve görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ve beraberindeki KUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ev sahipliği yaptı.

Ege Bölgesi'nin iki güzide şehri olarak, bölge ekonomisi ve ihtiyaçları için yapılabilecek çalışmalar istişare edilerek, bölgesel birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı.

Zafer Bölgesel Havalimanının daha etkin kullanılması yönünde de müzakere yapılan ziyarette, bölgede ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliğinin sürdürülmesi yönünde görüş birliği dile getirildi.

Bölgesel sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi, bu kapsamda ortak çalışmalar yapılarak, bu hususların yetkili makamlara iletilmesi yönünde karşılıklı görüşler paylaşıldı.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, TOBB çatısı altındaki odaların ve borsaların etkili iletişim ve işbirliğinin, iş dünyası açısından büyük önem taşıdığını, bu kapsamda KUTSO'nun gerekli çalışmalar için hazır olduğunu ifade ederek, UTSO heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyulduğunu belirtti. (EFE)