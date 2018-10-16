Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu 18. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine giden Kazım Y. yönetimindeki 43 AV 863 plakalı otomobil arızalanması nedeniyle sürücü aracı yol kenarına çekmeye çalıştığı sırada yine aynı istikametten gelen Muhammed Ali O. yönetimindeki 45 SB 2444 plakalı otomobil ile Merve U. idaresindeki ve 43 ZF 116 çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 43 AV 863 plakalı araç içerisinde bulunan Saniye Y., 43 ZF 116 plakalı araç içerisinde bulunan Yasemin Ö., Mehmet Emre Ö. ve Hüseyin S. yaralandılar.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Tİ-EFE)