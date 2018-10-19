Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde “Zirveye Yolculuk” konulu konferans gerçekleştirildi.

DPÜ Kariyer ve Akademi Topluluğu ile Yazar Alişan Kapaklıkaya'nın konuşmacı olarak katıldığı “Zirveye Yolculuk” konulu konferans üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesinde düzenledi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Kariyer ve Akademi Topluluğunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz Amfi-2 salonunda düzenlediği Zirveye Yolculuk konferansına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Etkinliğin sonunda Kariyer ve Akademi Topluluğu tarafından Kapaklıkaya'ya üniversitenin altın anahtarı sunuldu.(EFE)