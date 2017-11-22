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22 Kasım 2017 12:25

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi pazar günü başlıyor

Malatya 1.

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi pazar günü başlıyor

22 Kasım 2017 12:25

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 26 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla başlıyor.


Amatör futbolda heyecan hafta sonu oynanacak ilk maçlarla başlayacak.


Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde A ve B gruplarında oynanacak maçların programı belirlendi. 1. Amatör Küme Büyükler Ligi 1. hafta müsabakalarının programı şöyle:


26 Kasım Pazar: Yeşiltepe 1 numaralı saha saat 13.00 Sanayispor-Pütürge Belediyespor, saat 15.00 Kale Gençlerbirliği - 1966 Malatya Gençlik, Yeşiltepe 2 numaralı saha saat 12.00’de Battalgazi Belediye-Malatyaspor, saat 14.00’te Hekimhan Belediyespor-Demirspor, Yeşiltepe 1 numaralı saha saat 11.00’te Ataköy - Adafı Kartal - Yeşiltepe 2 numaralı saha saat: 14.00 Arguvan Belediyespor - Darendespor, Doğanşehir İlçe Stadı saat: 14.00 Doğanşehir Belediyespor - Orduzuspor.



“Yeni sezon hayırlı olsun”


Pazar günü başlayacak yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunan Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir yeni sezonun Malatya futboluna yakışan bir şekilde geçmesini diledi.


Özdemir, “Yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı olsun. Amatör futbolumuzun kalite çıtası yükselsin diye mücadele ediyoruz. Bütün kulüplerimizi centilmenlik ve futbol adına pozitif bir mücadele vermeleri konusunda uyarıyoruz. Amatör futbol, amatör ruhla yapıldığı zaman daha güzel. Bizler ASKF ve futbol taban birlikleri olarak tüm önlemlerimizi aldık. Aynı ikazlarımızı müsabakalarda görev alacak diğer görevlilere de yaptık. İnşallah sakatlanmaların, nahoş görüntülerin olmadığı bir sezon geçiririz. Futbolcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve saha komiseri arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz” diye konuştu.




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