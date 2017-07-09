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09 Temmuz 2017 19:04

1. Güzellik ve Estetik Festivali başladı

Gökçen Yılmaz Akademi öncülüğünde düzenlenen ve Malatya Berberler ve Kuaförler Odasının destek verdiği 1.

1. Güzellik ve Estetik Festivali başladı

09 Temmuz 2017 19:04

Güzellik ve Estetik Festivali Malatya’da başladı.


20 firmanın ve çok sayıda güzellik uzmanı ile berber ve kuaförlerin katıldığı festivalin ilk gününde Malatyalı berber ve kuaförlerin yaptığı gösteriler festivale damgasını vururken, festivalde katılımcılara çeşitli eğitimler de verildi.


11 Temmuza kadar sürecek olan festival ile ilgili bilgiler veren Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, festivalin ilk gününün dolu dolu geçtiğini ifade ederek, festivale destek vermekten dolayı mutlu olduklarını belirti.


Festivalin satış ve eğitim odaklı olduğunu kaydeden Toptaş, Berberler ve Kuaförler Odası olarak festivale renk katmaya çalıştıklarını söyledi.


Festivalin Malatya için çok önemli olduğunu vurgulayan Toptaş, festivalin Malatyalı berber ve kuaförlere de katkı sağlayacağını kaydetti.


Göreve geldikleri ilk günden bu yana bu tür etkinliklere önem verdiklerini dile getiren Toptaş, “Bu seviyedeki etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.


Festivali düzenleyen Gökçen Yılmaz Akademi sahibi Gökçen Yılmaz ise, Malatya’nın festivale çok iyi ev sahipliği yaptığını kaydederek, gösterilen ilgiden dolayı Malatyalılara teşekkür etti.




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