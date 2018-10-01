10. Doğanşehir Elma Festivali yapıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde her yapılan Elma Festivalinin 10. su yapıldı.

Festivale AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci , Öznur Çalık, Ahmet Çakır, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve vatandaşlar katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan festival belediye meydanında yapıldı. Festivale Doğanşehirli yerel ve ulusal sanatçılar damgasını vurdu. TRT Kurdi sanatçısı Aydın Aydın festivalde seslendirdiği parçalarla vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.

İki aşamada yapılan festivalin gündüz bölümünde elma yarışması, güreş yarışması, folklor mehteran gösterisi yapıldı. Yapılan elma yarışmasında Göden Alma dalında 1. Mehmet Alkan 2. Hüseyin Mete, 3 . Feramuz Karaman oldu.

Yapılan güreş müsabakalarında derece alan öğrencilere ise çeşitli ödüller verildi. Programın açılış konuşmasını yapan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, “Bu programı düzenlemedeki amacımız birlik beraberliktir. Birliğimizi sağlayamazsak devlet olamayız" diye konuştu.