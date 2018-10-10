İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da hayatın kaybedenler anıldı

CHP Malatya İl Teşkilatı, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenleri andı.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Teşkilatı, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde yaşanan patlamada hayatını kaybedenler için Özalper Mahallesinde bulunan Barış Parkında anma programı düzenledi.


Törende konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Ankara o gün giden gençlerin ellerinde ki bayrağın barış, demokrasi olduğun belirterek,” 10 Ekim ‘de Ankara'ya cumhuriyet tarihinin en büyük katliamlarında biriyle karşılaştılar . Gerçekten canımızda can koptu, toplum olarak hepimizin yüreği derinde yaralandı sızladı. Ailelerin geçen 3 yıl süre içerisinde hiç gözyaşları dinmedi maalesef ateş düştüğü yeri yakıyor, onları önünde saygıyla eğiliyorum onların arkasında çok önemli bir mücadeleyi sürdürmeye çalışıyorlar “ şeklinde konuştu.


Anma etkiliğine CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Baro Başkanı Enver Han, bazı siyasi parti temsilcileri hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.