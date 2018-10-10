10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da hayatın kaybedenler anıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Teşkilatı, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde yaşanan patlamada hayatını kaybedenler için Özalper Mahallesinde bulunan Barış Parkında anma programı düzenledi.

Törende konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Ankara o gün giden gençlerin ellerinde ki bayrağın barış, demokrasi olduğun belirterek,” 10 Ekim ‘de Ankara'ya cumhuriyet tarihinin en büyük katliamlarında biriyle karşılaştılar . Gerçekten canımızda can koptu, toplum olarak hepimizin yüreği derinde yaralandı sızladı. Ailelerin geçen 3 yıl süre içerisinde hiç gözyaşları dinmedi maalesef ateş düştüğü yeri yakıyor, onları önünde saygıyla eğiliyorum onların arkasında çok önemli bir mücadeleyi sürdürmeye çalışıyorlar “ şeklinde konuştu.

Anma etkiliğine CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Baro Başkanı Enver Han, bazı siyasi parti temsilcileri hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaş katıldı.