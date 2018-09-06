10’uncu Uluslararası Kervansaray Buluşmasının hazırlıkları tamamlandı

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, aynı tarihte ayrıca Malatya’nın fethinin 917’nci yıl dönümünü de coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10’uncu Uluslararası Kervansaray Buluşması Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-Kültür Sanat Günleri ve Malatya’nın fethinin 917’nci yıldönümünü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi. Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Gürkan, Uluslararası Kervansaray Buluşmasının önemine dikkat çekti. 2004 yılında göreve geldikten sonra ’Battalgazi Anadolu’yu anayurt yapan medeniyetler merkezi ve destan şehridir’ sloganı ile yola çıktıklarını belirten Gürkan, “Bu destan şehrinin kendi haline terk edilmiş, ölüm bir sessizliğe bürünmüş, tarihi yok olmuş bir şekildeki yapısına sessiz kalamazdık. Onu mazisine layık istikbale hazırlama konusunda bir sorumluluğumuz vardı. 2004 yılında üniversitedeki hocalarımız ile Kervansaray bahçesindeki metruk yapıların, kemiklerin, diğer ismini sayamadığım cisimleri, kamyonlarca pislikleri temizledik ve dedik ki Kervansaray Buluşmasının ilkini yapıyoruz. Çok ilginçtir, ilk Kervansaray Buluşmamızı lokal anlamında Battalgazi, Malatya ve Türkiye ölçeği ile değil, uluslararası ölçekte yaptık ve Birinci Uluslararası Kervansaray Buluşması dedik. Melita’dan Battalgazi’ye Kültür-Sanat-Tarih ve Arkeoloji Günleri diye başladık ve oradaki ilk konuşmamızda bu Kervansaray Buluşmasının temel amaçları sıraladık. Kendi haline terk edilmiş tarihi ve kültürel mirasımızın ayağa kaldırılması konusunda kamu kuruluşlarının dikkatini çektik, sivil toplum kuruluşlarının dikkatini çektik. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık ve hassasiyetinin artırılmasını sağladık. Dünya çapında bu tarihi eserlerin insanlığın ortak kültürel mirası olduğunun vurgusunu yaparak, bütün kurum ve kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kuruluşlarının buraya sahip çıkılması gerektiğini ve bunun da veballi bir sorumluluk olduğuna dikkat çektik ve neticeye Allah’a şükür müyesser olduk” şeklinde konuştu.

Tarihi eserlerin ayağa kaldırılması için çaba gösterdiklerini kaydeden Gürkan,“O dönemde gerek AB, gerek dünya bankasında, gerek diğer ajans ve finans kuruluşlarında, gerek Kültür Bakanlığında, gerek Vakıflar Genel Müdürlüğünde ve gerek diğer şahıs ve özel kişilerden aldığımız destekler ile o yok olmaya ve tarihin derinliğine çökmüş ve göçmüş dediğimiz tarihi eserlerimizi tekrar gün yüzüne çıkartmak nasip oldu. Onun hareket noktası Kervansaray Buluşmaları’dır. Bu anlamda Kervansaray Buluşmalarını çok önemsiyoruz ve bu yıl 10’uncu Uluslararası Kervansaray Buluşması Melita’dan Battalgazi’ye Kültür Sanat Tarih ve Arkeoloji Günlerini yine birlikte gerçekleştireceğiz. Ayrıca Kervansaray Buluşmalarının yanında Eylül ayının ikinci yarısı aynı zamanda Malatya’nın fetih yıldır. Bir daha düşman eline geçmemek kaydı ile Malatya Türk İslam hakimiyetinin eline geçmiştir. Bu memleket Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir. Belleğini de, hafızasını da, kimliğini de, tarihini de, kültürünü de koruyacaktır. Korumakla kalmayıp onların içerik ve işlevlerini de, tüm vatandaşlarımıza bu tür sosyal etkinlikleri anlatırken, diğer taraftan da gelecek kuşaklara aktarılması konusunda üzerimize düşen sorumluluğu, yükümlülüğü ve bütün sivil toplum kuruluşları ve kentin bütün değerleri ile bunu gelecek kuşaklara aktaracağız. Biz biliyoruz ki şehirlerin erdemli ve faziletli olmasının temel koşulu, şehri, şehrin değerleri ile yönetilmesidir ve şehri yönetirken şehrin hafızasına, belleğine, kimliğe, kültürüne, tarihine ve geleneğine, göreneğine sahip çıkarak, kimlikli bir şehir oluşturursak, o şehir gerçekten faziletli, erdemli bir şehir olur. Aksi takdirde son günlerde moda deyim çıktı. Marka şehir, bu ifade doğru bir ifade değil. Marka şehir diye bir kavram olmaz. Marka ticari bir materyaldir. Alınır satılır ama kimlik özeldir. Kişiye, beldeye, şehre, ülkeye ve medeniyete hastır. Onun için mümkün olduğu kadar basın yayın kuruluşlarımızda da marka kavramını ticari şirketler için kullanabiliriz” dedi.

Bu yıl görkemli ve içeriği dolu etkinliklerle 10’uncu Uluslararası Kervansaray Buluşmasını gerçekleştireceklerini belirten Gürkan, “Kervansaray Buluşmamızın 10’uncu yılı olması hasebiyle de, bu yılı çok görkemli, katılımı yüksek ve aynı zamanda içeriği ve işlevi dolu olan bir yapı hüviyetinde idrak etmek istiyoruz. Bu konuda basındaki arkadaşlarımıza çok büyük işler düşmektedir. Ben basın mensubu arkadaşlarımızı bir aile olarak görüyorum. Sizleri şimdiye kadar gece demeden, yaz demeden, kar, kış demeden, hakikaten ekonomik koşullarınız çok zor olmasına rağmen Malatya’yı tanıtma açısından büyük gayretler gösterdiniz ve sizin gayretleriniz ile Arslantepe Dünya Kültürel Mirasının aday listesinde yer aldı. İnşallah bu önümüzdeki yılda onu asıl listeye girmesinde sizlerle birlikte gayret göstererek onu da gerçekleştireceğiz” diyerek, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.