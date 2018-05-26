Zenginler fakirlere yardım ederdi. Ama günümüzde maalesef herkes kendi nefsini düşünmekte” dedi.

İlerlemiş yaşına rağmen hala oldukça dinç olan Mevlüt Dede, uzun yaşamın sırrının Müslüman olmaktan ve Allah’ın rahmetine nail olmaktan geçtiğini de belirterek, yeni nesle önemli tavsiyelerde bulundu.

Ramazan aylarının Allah tarafından insanlara verilmiş bir nimet olduğunu belirten Mevlüt Dede, “Ben Elazığ Baskilliyim. Baskil’in köylerinden Gümüşçaylıyım ama şuanda Malatya’da oturuyorum. Torunum da çok, çocuğumda çok. 12 tane çocuğum var, 6 tane erkek, 6 tane kız. 1 tane oğlumu ve 1 tane kızımı kaybettim. Hepimizin Ramazan’ı şerifi hayırlı olsun. Bunu Allah’ın bize verdiği bir nimet olarak düzgün tutalım ve bütün Müslüman kardeşlerimiz ile doğru düzgün geçinelim. Çünkü Allah’ın emri öyledir. Geçmişte ramazanlarda insanlar bir birlerini sayarlardı, Müslümanlar birbirlerini severlerdi. Zenginler fakirlere yardım ederdi. Ama günümüzde maalesef herkes kendi nefsini düşünmekte. Bu İslam’a haykırı bir harekettir. Birbirimizi düşünelim sevelim sayalım” şeklinde konuştu.

“Varlıktan dolayı, sağlıktan dolayı kendilerine güveniyorlar”

Mevlüt Dede daha önceleri insanların birbirlerini sevip saydığını ve Rablerine bağlı olduğunu ancak şimdilerde herkesin kendisini çok beğendiğini ve karşısındakine saygı duymadığını da belirterek, "Biz öyle bir zamandan geldik ki insanlar birbirini sever saygı gösterirdi. Alemlerin Rabbine sevgiyle bağlıydı. Ondan sonra Allah’ın nizamına saygı gösterirlerdi. Her zaman Allah’ın şefkatine sığınırlardı. Ama maalesef bugün varlıktan dolayı, sağlıktan dolayı, herkes kendi kendisini beğenmiş, kendisine güvenerek hiçbir şeye saygı duymuyorlar. İşte bu doğru değildir” ifadelerini kullandı.

“Müslüman olarak yaşıyorsa Allah’ın rahmetine nail olur”

Mevlüt Beytekin son olarak uzun yaşamasının sırrını açıklayarak, “Çocuklarımın kimisi İstanbul’da kimisi buradalar. Bana bakıyorlar ben hepsinden memnunum Allah kendilerinden razı olsun. Ben köy hayatımı bıraktım. Artık geçti benden, yaşlandım artık. O çalışma azmi, bahçe azmi falan hepsi geçti benden artık. Uzun yaşamanın sırrı şudur bana göre, insan Müslüman olarak yaşıyorsa Allah’ın rahmetine nail olur” diye konuştu.