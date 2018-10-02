13 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra kaçan şoför kaza yaptı: 3 yaralı

Malatya'da 13 yaşında bir çocuğa çarptıktan sonra durmayarak kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi, Kernek Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cengiz Toper Caddesi üzerinden gelerek Kernek Meydanı istikametine seyir halinde olan H.T. idaresindeki 44 BT 244 plakalı otomobil iddiaya göre bisiklet ile yolun karşına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Suriye uyruklu Mahir Alubety'e çarptıktan sonra durmayarak kaçmaya çalıştı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçtan dumanlar yükselirken, araç sürücüsü H.T. ile araçta bulunan Ö.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Suriye uyruklu Mahir Alubety, Turgut Özal Tıp Merkezine diğer yaralılar H.T. ile Ö.D. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasıyla bölgede trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.