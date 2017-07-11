Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 12:41

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında Malatya’da şehitlikler ve 15 Temmuz şehitlerinin mezarları ziyaret edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı

11 Temmuz 2017 12:41


15 Temmuz darbe girişiminin 1’inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye’de eş zamanlı şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Malatya’da da Şehir Mezarlığında gerçekleştirilen anma programın Vali Vekili Miktat Alan, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Şefik Şengün, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Jandarma Alay Komutanı Şerafettin Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkan vekili Zafer Kırçuval, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları Haydar Şahin ve Meltem Kavuk, AK Parti İl Başkan vekili Mahmut Öner Özer, AK Parti teşkilatı ile şehit yakınları ve daire müdürleri katıldı. İlk olarak ziyaret edilen Garnizon Şehitliğinde şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Polis şehitliğinden sonra 15 Temmuz’da Ankara’da şehit olan Fuat Bozkurt’un kabri ziyaret edildi. Burada protokol Bozkurt’un babası ve annesine başsağlığı dileyerek mezara karanfil bıraktılar. Bozkurt’un mezarı başında okunan Kuran-ı Kerim’den sonra İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından dua yapıldı.


Şehir mezarlığında ki programın ardından yine 15 Temmuz’da İstanbul’da şehit olan Zekeriya Bitmez’in Dilek Mahallesindeki mezarı ziyaret edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!