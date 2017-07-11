15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı

15 Temmuz darbe girişiminin 1’inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye’de eş zamanlı şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Malatya’da da Şehir Mezarlığında gerçekleştirilen anma programın Vali Vekili Miktat Alan, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Şefik Şengün, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Jandarma Alay Komutanı Şerafettin Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkan vekili Zafer Kırçuval, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları Haydar Şahin ve Meltem Kavuk, AK Parti İl Başkan vekili Mahmut Öner Özer, AK Parti teşkilatı ile şehit yakınları ve daire müdürleri katıldı. İlk olarak ziyaret edilen Garnizon Şehitliğinde şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Polis şehitliğinden sonra 15 Temmuz’da Ankara’da şehit olan Fuat Bozkurt’un kabri ziyaret edildi. Burada protokol Bozkurt’un babası ve annesine başsağlığı dileyerek mezara karanfil bıraktılar. Bozkurt’un mezarı başında okunan Kuran-ı Kerim’den sonra İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından dua yapıldı.

Şehir mezarlığında ki programın ardından yine 15 Temmuz’da İstanbul’da şehit olan Zekeriya Bitmez’in Dilek Mahallesindeki mezarı ziyaret edildi.