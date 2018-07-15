15 Temmuz destanı fotoğraf sergisi açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 15 Temmuz Millet Meydanın da fotoğraf sergisi açıldı. 13 Temmuz Cuma günü açılışı gerçekleştirilen sergi üç gün açık kalacak. 15 Temmuz fotoğraf sergisinde özelde Malatya’da gerçekleşsen olaylar ve eylemlere yer verilirken, Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansının katkılarıyla ülke genelinde objektiflere yansıyan karelere yer verildi.

Fotoğraf sergisinin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, MESTON Genel Müdürü Hulusi Boyraz, bazı daire başkanları, şube müdürleri, 15 Temmuz Şehidi Ramazan Sarıkaya’nın ailesi, 15 Temmuz gazisi Enes Gün ile vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesiminden önce kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 15 Temmuz da darbe hayalleri kuran vatan hainlerine, vatansever Türk Milletinin darbe yaptığını söyledi.

Türk Milletinin elinde bayrağı, dilinde tekbiri ve göğsünde imanıyla, uçaklara, füzelere, tanklara ve helikopterlere karşı mücadele ettiğini vurgulayan Polat, “İnanmış insanların karşısında hiçbir silah yok ki direnebilsin. Onlar 40 yıldır bu milletin arasına gizlenmiş, milleti kandırmış bir güruhtu. İpleri dışarıya bağlıydı. İpi kim oynatıyorsa onların dediklerini yapıyorlardı. 15 Temmuz gecesi yine aldıkları talimatlarla bu milleti yıldırabileceklerini sandılar. Milletimiz dimdik ayakta durarak ateşi söndürdü. Maşayı ve maşayı tutan eli tarihin çöplüğüne gömdü. Darbe sonrası yakalanan ve o güne dair kim ne yaptıysa ortaya çıkarılıp yargılanan Fetö’cüler her şeyi inkar ediyorlar. Ben bilmiyordum, görmedim, haberim yoktu diyorlar. Kendi iradelerini ortaya koyabilecek cesaretleri bile yok. Tarih sayfasında bir beyaz sayfa daha açıldı. Adı da 15 Temmuz Destanı” diye konuştu.