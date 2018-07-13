15 Temmuz gazisi Enes Gün:

Keşke hep o yaraya layık olarak yaşayabilsek. Ben şehitliğin peygamberlikten sonra en büyük makam olduğunu biliyorum. Ben o gece yaptıklarım için pişman değilim” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü yaklaşırken kanlı girişimde 2. Ordu Komutanlığı Karargahı önünde FETÖ’cü askerlerin açtığı ateş ile yaralan Enes Gün, o gece yaşadıklarını bir kez daha anlatarak, herkesi 15 Temmuz’daki gibi kenetlenmeye davet etti.

15 Temmuz’da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe kalkışmasında milletin meydanlara çıkarak vatanına, bayrağına ve dinine sahip çıktığını ifade eden Gün, 15 Temmuz’da demokrasinin ve milletin kazandığını dile getirdi.

“Acısı tarif edilemez ama yaşadığım gurur asla tarif edilemez”

15 Temmuz denilince aklına gelenleri ve o gece yaşadıklarını anlatan Gün, “15 Temmuz’un 2 yıllık bir geçmişi var. Benim aklıma tek gelen şey, hainlik, vatanı satma ve vatanı iç savaşa sürükleme girişimi ve o gece milletimizin yazmış olduğu mükemmel eşsiz bir kahramanlık destanı. O gece, Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda polis olan kardeşim bana haber verdi. Haberi alır almaz ben şoka girdim daha sonra sokağa çıktık. Çok farklı duygular içerisindeydim ama Rabbimin vermiş olduğu bir cesaret de vardı. Dışarı çıktığımızda zaten mahşeri bir kalabalık vardı. Biz o gece vatanımızı, dinimizi ve bayrağımızı teslim etmemek için sokağa çıktık. Daha sonra 2. Ordu’nun önünde bir hareketlilik olduğunu duyunca oraya koştuk. Orada karargahın içini gören bir kamyon vardı. Benle ağabeyim oraya çıktık. Orada elimde silah yoktu, taş, sopa hiçbir şey yoktu. Sadece dilimle protesto ettim ve tekbir getirdim. Daha sonra asker üniforması giymiş terörist bana ateş etti. Sağ karın boşluğumdan vuruldum ve yere düştüm. Acısı tarif edilemez ama yaşadığım gurur asla tarif edilemez, çok muhteşem bir gurur. Ben bu anı yaşadığım için yani yaralandığım için diyorum ki keşke şehit olsaydım” şeklinde konuştu.

“O gece yaptıklarım için pişman değilim”

Yaralandıktan sonra 26 gün ağır tedavi gördüğünü aktaran gazi Gün, “15 Temmuz’dan sonra ne zaman elimi yarama atsam içimde inanılmaz bir gurur oluyor. Keşke de hep o yaraya layık olarak yaşayabilsek. Ben şehitliğin peygamberlikten sonra en büyük makam olduğunu biliyorum. Ben o gece yaptıklarım için pişman değilim” dedi.

“15 Temmuz güzel şeylere vesile oldu”

“15 Temmuz içimizdeki hainlerin ortaya çıkmasına ve Türk milletinin kahramanlığını ispatlamasına vesile oldu” diyen Gün, “Ben bu yüzden 15 Temmuz’a karanlık bir gece demek istemiyorum. Çünkü 15 Temmuz çok güzel şeylere ve hayırlı şeylere vesile oldu ülkemiz açısından, milletimiz açısından. Hem içimizdeki hainleri görmüş olduk hem de ülkede bazı şeyler değişti. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, o gece bize liderlik etti ve hainleri yendik. Allah onun yardımcısı olsun, biz onun sonuna kadar arkasındayız. Onun liderliğinde bütün terör örgütlerini tamamen silip süpüreceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

“Artık milletin uyanması gerekiyor”

15 Temmuz’dan sonra kendi hayatının büyük bir bölümünün de değiştiğini aktaran Gün, 15 Temmuz’a ‘senaryo’ diyenleri ise eleştirdi. Gün, “Bazı kesimler 15 Temmuza ‘senaryo’ falan diyorlar. Senaryoysa ben buradayım işte, en basiti gelin bana sorun. Yani 251 tane şehit oldu o da mı yalan? Her gün, o gece ile ilgili yeni bir görüntü ortaya çıkıyor. İzlemiyor musunuz o görüntüleri? Bu noktada artık milletin uyanması gerekiyor. Eğer uyanmıyorsa bu art niyettir. Rabbim o hainlere bir daha fırsat vermesin” diye konuştu.

“Her gün 15 Temmuz’muş gibi davranalım”

Gazi Gün, son olarak, “15 Temmuz’u hatırlamaktan çok unutmamamız lazım unutmaktan çok da yaşayalım ki dostumuzu düşmanımızı bilelim. Her gün 15 Temmuz’muş gibi davranalım. 15 Temmuz gecesindeki gibi herkesin kenetlenmesi lazım” mesajını verdi.