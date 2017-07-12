15 Temmuz Gazisi Enes Gün’den çağrı

15 Temmuz darbe girişimin birinci yıl dönümü yaklaşırken, kanlı girişimde 2. Ordu Komutanlığı Karargahı önünde FETÖ’cü askerlerin açtığı ateş ile yaralan Enes Gün, mücadelesinden dolayı gururlu olduğunu ve yarasına her baktığında 15 Temmuz’u hatırladığını söyledi.

15 Temmuz’da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe kalkışmasında milletin meydanlara çıkarak vatanına, bayrağına, milletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a sahip çıktığını ifade eden Gün, 15 Temmuz’da demokrasi ve milletin kazandığını dile getirdi.

Hain darbe girişimi öğrendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile meydanlara çıktığını belirten 15 Temmuz Gazisi Enes Gün, 2. Ordu Komutanlığı önünde tepki için çıktığı kamyonun üzerindeyken içeriden açılan ateş ile karnından ağır yaralandığını ve 4 kez ameliyat olduğunu ifade etti. Vurulduğu gün olay yerinde yarasına tampon olarak kullanılan kanlı Türk bayrağını, kurşunlarla parçalanan kemeri ve pantolonunu, o günü unutmamak ve gelecek nesillere anlatmak için hala sakladığını belirten Enes Gün, darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen o günü halen tüm sıcaklığı ile hatırladığını söylüyor.

15 Temmuz’da vatan, bayrak ve millet adına meydanlara çıktıklarını ifade eden Gün, “15 Temmuz darbe girişimin birinci yıl dönümünde şehitlerine dua edelim ve onları unutmayalım. Tüm Malatyalıları meydanlara davet ediyorum. Şehitlerimizi unutmayalım, gazilerimizi hatırlamak için meydanlarda olalım” diye konuştu.

O karanlık gecede Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) darbe girişimine tepki koymak ve şehit olmak için meydana çıktığını belirten Gün, “Şehit olmak için meydanlara çıktım ama gazisi oldum bundan dolayı da çok gururluyum” dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde yine meydanlarda olacağını söyleyen Gün, bugünlerde farklı bir heyecan da yaşıyor.

Yakın zamanda dünya evine girecek olan gazi Enes Gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a düğün davetiyesi ile vurulduğu gün kendisine tampon yapılan Türk bayrağını vermek üzere Ankara’ya gideceğini söyledi. Gün, “Sayın Cumhurbaşkanımıza davetiyemi vereceğim. İnşallah Malatyamıza gelirler” şeklinde konuştu.