15 Temmuz’da Malatya meydanlarda olacak

Malatya’da 3 belediyenin ortaklaşa düzenleyeceği anma etkinliklerinde, İhlas Haber Ajansı tarafından da darbe girişimine ilişkin fotoğraf sergisi açılacak.

Fetullahçı Terör Örgütüne mensup bir grubun 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişimin birinci yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle Malatya yine meydanlarda olacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesinin ortaklaşa yapacağı, 15 Temmuz Demokrasi nöbeti ve şehitleri anma programları 15 Temmuz Demokrasi ve Millet Meydanında düzenlenecek.

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde Malatya’da yapılacak etkinliklerle ilgili Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonunda bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Basın toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şirket genel müdürleri ve medya mensupları katıldılar.

Yapılacak etkinliklerle ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 3 gün sürecek anma programlarında sergiler, paneller, konserler ve farklı birçok programın yer aldığını söyledi.

15 Temmuzun büyük bir felaket ve iç savaş provası olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “O gece 250 şehit verdik. Birçok da gazimiz var. O günden bugüne hiç yılmadan ülkemiz her türlü terör ve marjinal gruplarla mücadeleye devam ediyor. 15 Temmuz ülkemize maddi-manevi anlamda zararları oldu. Tüm şartlara rağmen ülkemiz adına gurur verici tablolarda ortaya çıktı. Türk milleti canını, malını tankların, uçakların, silahların önüne koydu. Ateşe mermiye kendini siper etti. O günü hatırlamak, hatırlatmak için hafta boyunca birçok etkinlik yapacağız. Yani unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi ile birlikte 15 Temmuz’un yıl dönümüne uygun güzel programlar hazırladıklarını ifade eden Çakır, “Anadolu ve İhlas Haber Ajansları da 15 Temmuz Vatan Savunması sergileri açacak. Bunun yanında bir panel programımız var. Kuran-ı Kerim okuma yarışması birincisi Mustafa Özyılmaz’ın tilaveti olacak. İlahi ve şiir dinletileri, ezgi ve marş konserlerinin yanı sıra 15 Temmuz Cumartesi günü Öğretmenevi yanında başlayan bir yürüyüşümüz olacak. 14 Temmuz Cuma günü İbrahim Sadri, Uğur Işılak, 15 Temmuz Cumartesi günü de Ali Kınık konserimiz var. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de yapacağı konuşma gece 02.30’da Millet Meydanında canlı yayınlanacak. Memleket sevdalısı, darbe karşıtı herkesi, tüm siyasi partilerimizi ve STK’larımızı Millet Meydanına bekliyoruz” şeklinde konuştu.

15 Temmuz’un ülkeye kast edenler ile onların maşası olanların gün yüzüne çıktığı bir gün olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletin sokaklara, caddelere ve meydanlara inerek unutulmaz bir destana imza atıldığını söyledi.

O günlerde millete söz verdiklerini ifade eden Kahtalı, “Biz unutmadık, unutturmayacağız. Bu yıl ilkini yapıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da programlar yapacağız. Tüm programları miting havasında yapacağız. Cumhurbaşkanımızın konuşmasını gece yarısı Millet Meydanında dinleyeceğiz. İl ve 13 ilçe teşkilatımız ve tüm Malatyalılar ile birlikte meydanlarda olacağız. Hainleri ve o geceyi lanetlemek için orada olacağız” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’un gerçek kahramanlarının Türk Milleti olduğunu vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, “15 Temmuz da bu milletin mal varlığı ve sermayesini kullanan asker ve polis kılıklı bir çete, bu güzel ülkeyi uluslararası arenaya peşkeş çekmeye çalıştı. Fakat buna millet izin vermedi. O gün milletimiz tanklara karşı, toplara karşı, füzelere karşı göğsünü gere gere meydanlara çıkarak, dilinde sadece tekbirle o hainlerin karşısında durdu. Bu milli direnişi mutlaka her dönemde canlı tutmamız lazım. Bundan sonra bu milletin geleceği ile ilgili herhangi bir art niyetli düşünen var ise de 15 Temmuzun ruhuyla karşılarına çıkmamız gerekiyor. Bu çerçevede ortaklaşa düzenlediğimiz programlarda meydanlarda olacağız, milletimizle birlikte olacağız” ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz’un Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir kara leke gibi geçtiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Ülkemizin istikbaline, istiklaline ve ikbaline kastedilmiş bir hadisedir. Ülkemizde yıllarca sürecek bir iç savaş akabinde bölünüp parçalanmış bir Türkiye Cumhuriyeti coğrafyası hesap edilmişti. Ama kadirşinas, memleket sevdalısı Türk Milleti buna izin vermedi. 250 şehit birçok gazi var, o gece de milletimiz onları daima rahmetle, minnetle anacak. Türk Milleti Türkiye üzerinde hesap kuranların hesaplarını kursağında bırakmıştır. Türk milleti tarihinde buna benzer şanlı sayfalarla doludur. Bundan sonrada buna cüret etmek isteyen hangi düşman, hangi düşünce, hangi fikir, hangi ideoloji olursa olsun bunun akıbeti hüsranla sonuçlanacaktır” diye konuştu.

Öte yandan anma etkinlikleri kapsamında İhlas Haber Ajansı tarafından darbe girişimi gecesinde Türkiye’nin çeşitli illerinde çekilen fotoğraflar 13 temmuz Perşembe günü saat 11.00’da Soykan Meydanında açılacak olan sergide sergilenecek.