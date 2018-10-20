19 Ekim Muhtarlar Günü Akçadağ'da kutlandı

Akçadağ Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, kamu kurum ve kuruluşların amirleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda başlayan kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Cumhuriyet Meydanında yapılan törenin ardından muhtarlar Akçadağ İlçe Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık ziyareti sonrası muhtarlar kaymakam Muhammed Taha Canpolat ile birlikte ilçede ikamet eden şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek şehit ailelerine taziyelerini sundu.