19 kilo esrar ele geçirildi

Malatya’da yol kontrolü yapan emniyet görevlileri 19 kilo 50 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Malatya il merkezinde farklı girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında yapılan yol uygulamaları esnasında 18 kilo 50 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “9 Ocak Pazartesi günü yol kontrolleri esnasında durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan arama neticesinde toplam daralı 19 kilo 50 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, konu ile ilgili bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli hakkında TCK. 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak) suçundan 10.01.2017 günü sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. İlimiz genelinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirlerine yönelik kararlı mücadelemiz Malatya halkından almış olduğumuz destekle artarak devam edecektir” denildi.