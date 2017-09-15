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15 Eylül 2017 14:03

1966 Malatya Gençlik ve Spor Kulübü’nden teniste büyük başarı

1966 Malatya Gençlik ve Spor Kulübü, Erzurum’da yapılan Tenis Şampiyonası’nda kızlarda 1.

1966 Malatya Gençlik ve Spor Kulübü’nden teniste büyük başarı

15 Eylül 2017 14:03

oldu.


Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 18-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Spor Toto Doğu Ligi Takım Şampiyonası’na erkeklerde 32, kızlarda 19 takım katıldı.


1966 Malatya Gençlik ve Spor Kulübü kızlarda 1. olarak, büyük bir başarıya imza attı.


Erzurum’da yapılan Spor Toto Doğu Ligi Takım Şampiyonası’nda derece yapan sporcular şunlar:


“1.Aysel Ateş, 2.Esma Baran, 3.Nursena Büyükkaya”


1966 Malatya Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kürşat Günaata, alınan başarıdan dolayı sporculara bir yemek verdi. Düzenlenen organizasyonda bir açıklama yapan Günaata, “Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü’ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 1966 Malatya Gençlik ve Spor Kulübü futboldan sonra teniste de büyük başarı elde etti. Sporcularımızı ve antrenörlerini yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.




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