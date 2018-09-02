Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 14:30

1.Amatör Küme 25 Kasım’da başlayacak

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Malatya Futbol İl Temsilciliğiyle birlikte Malatya 1.

1.Amatör Küme 25 Kasım’da başlayacak

02 Eylül 2018 14:30

Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin kura çekimini gerçekleştirdi. 15 takımın mücadele edeceği lig, 25 Kasım’da oynanacak olan karşılaşmalarla start alacak.


Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 2018-2019 sezonunun 25 Kasım’da başlayacağı bildirildi. 15 takımın mücadele edeceği 2018-2019 sezonunda Malatyaspor, Arguvan Belediyespor, Malatya Gücü Futbol Kulübü, Demirspor, Orduzuspor, Darendespor, 1966 Malatya Gençlik, Hekimhan Belediye Girmanaspor, Sanayispor, Malatya İdmanyurdu, Hekimhanspor, Kale Gençlerbirliği, Ataköyspor, Battalgazi Belediyespor ve Doğanşehir Belediyespor takımları BAL Ligi’ne yükselmek için mücadele edecek. Yeni sezonda Malatyaspor, Arguvan Belediyespor, Malatya Gücü Futbol Kulübü, Demirspor, Orduzuspor, Darendespor, 1966 Malatya Gençlik, Hekimhan Belediye Girmanaspor takımları A Grubunda, Sanayispor, Malatya İdmanyurdu, Hekimhanspor, Kale Gençlerbirliği, Ataköyspor, Battalgazi Belediyespor ve Doğanşehir Belediyespor takımları ise B Grubu’nda yer aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç