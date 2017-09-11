2 kilometrelik asfalt çalışmasında 6 bin ton malzemesi kullandı

Büyükşehir Belediyesi Yavuz Selim Mahallesi sınırları içinde bulunan Billur ve Uyakat Caddelerini asfaltlandı. TOKİ’nin Malatya’ya yaptığı ilk konutlar ile Diş Hastanesinin ulaşımını sağlayan ve birbirine bağlanan caddelerde gerçekleştirilen 2 kilometrelik asfalt çalışmasında yaklaşık, 6 bin ton asfalt malzemesi kullanıldı. Özellikle kış aylarında araçların zorlukla çıkabildiği, zaman içerisinde yıpranan ve bölgenin önemli ulaşım akslarından biri olan caddeler, bu sorunlardan arındırılarak yeni bir görünüme kavuşturuldu.

TOKİ konutları sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.