Malatya Estetik Güzellik Tanıtım İstihdam Festivali başladı.

Bu yıl 2.’incisi düzenlenen festivalin açılışına Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömetoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile davetliler katıldı. Arapgir Belediyesi’ninde katılarak stant açarak katılımcılara reyhan şerbeti ikramında bulunduğu festivali değerlendiren Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Güzellik ve sağlık denince akla mor reyhan geliyor. Dolayısıyla Arapgir Belediyesi olarak burada hem tanıtım hem de ikram standı açtık. Reyhan son dönemde coğrafi işaret belgesiyle toksin içermeyen tek çay olma unvanı ile Türkiye’de her geçen gün tanıtılmaya ve tanıtılması gereken ürünler kategorisinde anılmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Reyhanın sağlık açısından oldukça faydalı bitkisel besinler arasında en popüler ve en etkili bitki olduğunu belirten Cömertoğlu bu yıl 2.’incisi düzenlenen festivalde emeği geçenlere teşekkür etti. Festivalin bir karnaval havasında başladığını kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu ise “2. Malatya Estetik Güzellik Tanıtım İstihdam Festivali’nin açılışını gerçekleştirdik. Türkiye’nin her tarafından ve yurt dışından gelen estetik ve güzellik konularında uzman olanlar, aynı zamanda bu konuda bilimsel çalışmalar da yapan insanları bir araya topladığımız şehrimizi tanıttığımız ve başka insanları tanıdığımız bir festival. Çarşamba gününe kadar devam edecek olan festivale katılan değerli misafirlerimize,emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu

Vali Kaban’ın stant ziyaretinde Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un gelirleri şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak olan ’Yaşamın sağlık iksirleri’ kitabını imzalayarak Vali Kaban’a taktim ettiği festival 9 Mayıs’ta sona erecek.