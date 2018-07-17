Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 18:03

2017’de 63 tekne sahibine 47 bin 750 TL destek verildi

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit 2017 yılında kentte balıkçılık yapan 63 tekne sahibine Tarım ve Orman Bakanlığınca 47 bin 750 TL destekleme ödemesi yapıldığını söyledi.

2017’de 63 tekne sahibine 47 bin 750 TL destek verildi

17 Temmuz 2018 18:03


Malatya’da geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi başvuruları başladı.


Tarım ve Orman Bakanlığı ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği" yayımlandı.


2017 yılından itibaren ülke genelinde ve Malatya’da avlak sahalarında ticari amaçla balık avcılığı yapan balıkçı teknelerine hibe şeklinde destekleme ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda 2018 yılı destekleme müracaatları başladı. Ticari amaçla balıkçılık yapan tekne sahibi balıkçılardan desteklemeden faydalanmak isteyenlerin 14.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekiyor.


2018 yılı destekleme miktarının, boy uzunluğu 4,99 metreye kadar olan tekneler için 500 TL, boy uzunluğu 5-7,99 metre arası tekneler için 750 TL, boy uzunluğu 8 metre ve daha büyük boydaki tekneler için bin TL olarak belirlendiği öğrenildi.


Konuyla ilgili konuşan Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit "2017 yılında ilimizde balıkçılık yapan 63 tekne sahibine Bakanlığımızca 47 bin 750 TL destekleme ödemesi yapıldı. Bu yıl daha fazla tekne sahibinin desteklemeden yararlanmak için müracaatta bulunmasını bekliyoruz. İlimiz balıkçılığının gelişmesi için önemli olan Bakanlığımızın verdiği bu desteğin balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç