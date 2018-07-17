2017’de 63 tekne sahibine 47 bin 750 TL destek verildi

Malatya’da geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi başvuruları başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği" yayımlandı.

2017 yılından itibaren ülke genelinde ve Malatya’da avlak sahalarında ticari amaçla balık avcılığı yapan balıkçı teknelerine hibe şeklinde destekleme ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda 2018 yılı destekleme müracaatları başladı. Ticari amaçla balıkçılık yapan tekne sahibi balıkçılardan desteklemeden faydalanmak isteyenlerin 14.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekiyor.

2018 yılı destekleme miktarının, boy uzunluğu 4,99 metreye kadar olan tekneler için 500 TL, boy uzunluğu 5-7,99 metre arası tekneler için 750 TL, boy uzunluğu 8 metre ve daha büyük boydaki tekneler için bin TL olarak belirlendiği öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit "2017 yılında ilimizde balıkçılık yapan 63 tekne sahibine Bakanlığımızca 47 bin 750 TL destekleme ödemesi yapıldı. Bu yıl daha fazla tekne sahibinin desteklemeden yararlanmak için müracaatta bulunmasını bekliyoruz. İlimiz balıkçılığının gelişmesi için önemli olan Bakanlığımızın verdiği bu desteğin balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.