2017’de esnafa 40 milyon 388 Bin TL kredi sağlandı

Malatya ESKKK Başkanı Ali Evren ise, daha çok esnafın bu kredilerden faydalanması adına bankaların uyguladığı kredi notunun kaldırılmasını istedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, 2017 yılında esnaflara yapılan kredi desteği ile ilgili bilgiler verdi. Yıllık yüzde 5 faiz ve 3 ayda bir ödeme olanağı ile esnaflar için oldukça cazip olan kredi için geride kalan yıl içerisinde 611 esnafın kendilerine başvurduğunu söyleyen Evren, yapılan incelemeler sonucunda 40 milyon 388 bin TL kredi verildiğini belirtti.

Kooperatif olarak esnaflara işyeri açma ve araç alma gibi kredi desteklerinin de sağlandığını kaydeden Evren, 2017 yılı içerisinde kendilerine başvuran bir esnafa 400 bin TL iş yeri açma kredisi imkanı sağladıklarını söyledi. Halen bir dosyanın da inceleme de olduğunu dile getiren Evren, yine yeni araç almak isteyen esnafa da destek verdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda yeni araç alımı için 5 başvurunun olduğunu belirten Evren, bunlardan 3’üne toplam 1 milyon 200 bin TL’lik kredi verildiğini kaydetti. Evren, esnafın bu kredi ile halk otobüsü alarak Malatyalılara hizmet ettiğini belirtti.

Evren, yeni çıkan yasa ile birlikte esnafa 200 bin TL işletme kredisi, 500 bin TL araç alım kredisi ve 500 bin TL işyeri açma kredisi imkanı sağlandığının da altını çizdi.

Bankaların kredi notuna tepki

ESKKK Başkanı Evren, kendilerine başvuran birçok esnafın genellikle kredi notunda sorun çıktığını da belirterek bu durumun kendisini çok üzdüğünü söyledi. Bu sorunu bakanlık başta olmak üzere birçok yetkiliye aktardıklarını belirten Evren, “Bu kredi notunun biran evvel esnafımızdan kaldırılması lazım. Esnafımız takibe düşmüş, ancak borcunu ödemiş. Bu borcu ödedikten sonra esnafımızın önü açılmalı ki piyasa hem canlansın, hem de esnaf işini, aşını devam ettirsin. Biz borcunu ödeyen esnaflarımıza da bu notun kaldırılarak kredi verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Esnaftan ESKKK’ya teşekkür

Bu arada bu yıl Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi aracılığı ile yeni otobüs alan esnaf Ahmet Turhan, Başkan Ali Evren’i ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. ESKKK’nın desteği ile 2 yeni halk otobüsü aldıklarını belirten Turhan, “2 oğluma da ESKKK’nın desteği ile sıfır otobüsler aldık. Allah devletimizden, milletimizden razı oldun” diye konuştu.

Başkan Ali Evren ise esnafa hayırlı olsun temennisinde bulunarak, kredi kullanmak isteyen tüm esnafları beklediklerini söyledi.