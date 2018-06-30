2018 turnuva yılı oldu

Temmuz ayına kadar bu turnuvalardan,14 Yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvası, 16 Yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvası, Büyükler Hafta Sonu Turnuvası, 12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası ve 8-9-10 Yaş Hafta İçi Turnuvası olmak üzere 5 tane ulusal turnuvada 253 sporcuya ev sahipliği yapıldı.

Önümüzdeki 3 aylık süreç zarfında 3 Senyör (Veteran) Turnuvasına daha ev sahipliği yapacak Malatya’da ayrıca Ağustos ayında 8-9-10 Yaş Hafta içi Turnuvası da gerçekleştirilecek. Bölgede en fazla turnuva yapan Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği’nin (İntercourt Tenis Akademi) aynı zamanda ülkede de bu kadar fazla turnuva yapması ile dikkatleri üzerine topluyor.

Kulüp başkanı Dr. Ali Acar, amaçlarının öncelikle tenis sporunu tanıtmak ve bu sayede yetenekli çocuk ile gençlere ulaşmak olduğunu belirterek, geleceğe umutla bakabilen yetenekli sporcular yetiştirmek istediklerini söyledi. Sporcularının Ankara, İstanbul, Antalya ve Mersin gibi ilerde de düzenlenen turnuvalara katıldıklarını ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Acar, Senyör tenisine de değinerek 30’lu 40’lı yaşlardan sonra bu spora başlayan ve hemen hemen her akşam zamanının büyük çoğunluğunu kortlarda geçiren üyelerinin olduğunu söyledi. Düzenlenen bu turnuvalar sayesinde şehir dışından gelen sporcular ile kurulan arkadaşlık ilişkilerine de değinen Acar, “Başta federasyon başkanı Cengiz Durmuş ve diğer federasyon yetkililerine teşekkür ediyoruz. Federasyonun ulusal turnuva takviminde kulübümüze ve şehrimize bu sayıda turnuva vermesi gerçekten çok önemli. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen Cengiz Durmuş’a, Senyör tenisinden sorumlu Erkan Çağlayan’a ve ulusal planlanmalardan sorumlu Ahmet Sert’e, ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesine de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Düzenledikleri bu turnuvalar ile aynı zamanda şehrin tanıtımına da katkı sağladıklarını söyleyen Acar, önümüzdeki yıllarda uluslararası turnuvalar düzenlemek istediklerini kaydederek bu konuda Belediye ve diğer kurumlar ile yapılacak işbirliğine ve sponsorluk konusuna değindi. Tenis sporunun Malatya için henüz istedikleri seviyede olmadığını fakat bu algıyı oluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten kulüp başkanı Acar, “İnanıyorum ki yakın zamanda Malatya’dan çok sayıda şampiyon çıkartacağız” diye konuştu.