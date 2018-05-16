Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 14:36

2018 yılı ilaçlama sezonu törenle başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 2018 yılı ilaçlama sezonuna düzenlenen törenle başladı.

2018 yılı ilaçlama sezonu törenle başladı

16 Mayıs 2018 14:36


Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde yapılan törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Genel Sekreter Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şirket Genel Müdürleri, Şube Müdürleri ve personeller katıldı.


Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Ramazan ayını tebrik ederek, bu yıl Ramazan ayına üzüntülü bir şekilde girdiklerini söyledi. Başkan Polat, "Filistinli kardeşlerimize karşı yapılan zülüm ve soykırım bu gün olan bir şey değil. Mekke ve Medine’den sonra Kudüs çok önemli bir yer. Oraları bizden önce de İslam ümmetinin evlatları Kudüs’ü yönetti. Bizim çekildiğimiz hiçbir toprakta huzur kalmadı. Mübarek Ramazan ayını böyle çok acı, şehitlerin olduğu bir günle idrak ediyoruz. Rabbim şehitlerimize mağfiret eylesin” ifadelerini kullandı.


Halka hizmet etmenin çok büyük bir şeref olduğunu vurgulayan Başkan Polat, "Belediyecilik her yönüyle halka hizmet etme yeridir. Bu millete hizmet etmek büyük bir şeref. Peygamber Efendimiz, ‘Sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olanınızdır’ diyor. Çok şükür ki Rabbim bize bu millete hizmet etmeyi nasip etti. Bir yandan insanlarımızın daha rahat ve huzurlu yaşaması için ekiplerimiz haşereyle mücadele ederken, öbür taraftan ise şehrimizi temizleyen kardeşlerimiz var. Şehrimizi güller diyarına dönüştüren kardeşlerimiz var. Şehrimizin estetiğiyle, yapılarıyla ilgilenen kardeşlerimiz var. Hepsi bu millete hizmet için çalışıyor. Bizim işimiz böyle kutsal ve mübarek bir iş. Başta haşereyle mücadele ekibi olmak üzere bu millete hizmet eden herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen törenin ardından, ilaçlama ekipleri şehrin genelinde görevli oldukları bölgelere dağılarak ilaçlama çalışmalarına başladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç