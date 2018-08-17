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17 Ağustos 2018 13:38

2019 ’Dünya Kayısı Sempozyumu’ Malatya’da yapılacak

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2014’de Çin’in Shenyang kentinde düzenlenen ’Dünya Kayısı Sempozyumu’nun 2019’da Malatya’da yapılmasını sağladıklarını söyledi.

2019 ’Dünya Kayısı Sempozyumu’ Malatya’da yapılacak

17 Ağustos 2018 13:38


Çin’in shenyang, kentinde geçen yıl düzenlenen toplantıdaki oylamada ’Dünya Kayısı Sempozyumu’nun Malatya’da yapılması karara bağlanmıştı. 2019’da yapılacak olan ’Kayısı Sempozyumu’nun çalışmalarının ne aşamada olduğu ve Sempozyumun içeriğinde hangi faaliyetlerin yapılmasının gerekliliğinin istişaresi yapıldı. ’Dünya Kayısı Sempozyumu’nun kayısı üreticilerine neler kazandıracağını ihracatçıların bundan nasıl faydalanacağını konuşulup, fikir alış- verişinde bulunuldu. Yapılan görüşmelerde dünya kayısı Sempozyumu’nun Malatya genelinde ve ulusal alanda tanıtımının yapılması ve geniş katılımın sağlanması konusunda fikir birliğine varıldı.


Kayısı Araştırma Enstitüsü Malatya İl Müdürü Abdullah Erdoğan’la istişare toplantısına, MHP’li milletvekili Fendoğlu’nun yanı sıra, MHP İl yöneticisi Sercan Barlak, Kamu-Sen İl Başkanı Çetin Türkyılmaz ve Türk Tarım Orman-Sen Başkanı Cumali Sevim katıldı. Toplantıda, 2019’da Malatya’da düzenlenecek olan ’Dünya Kayısı Sempozyumu’ konuları konuşuldu.




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