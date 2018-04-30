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30 Nisan 2018 13:07

‘2023’e Doğru Yeni Türkiye’ konulu panel düzenlenecek

Yeşilyurt Belediyesi ile Milli Türk Talebeler Birliği Malatya Şubesi, ‘2023’e Doğru Yeni Türkiye’ konulu panel düzenleyecek.

‘2023’e Doğru Yeni Türkiye’ konulu panel düzenlenecek

30 Nisan 2018 13:07


Panelin 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü Kongre ve Kültür Merkezinde saat 19:30’da düzenleneceğini açıklayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Yeşilyurt Belediyesi olarak kültürel etkinliklerimiz kapsamında Milli Türk Talebeler Birliği Malatya Şubesi ile ortaklaşa ‘2023’e Doğru Yeni Türkiye’ Konulu panel düzenleyeceğiz. Panelimize konuşmacı olarak SETA Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Prof.Dr.Muhittin Ataman, Başbakanlık Kamu Dip. Koordinatörü Doç. Dr. Ali Osman Öztürk ile Başbakan Müşaviri Doç.Dr. Mehmet Babacan katılacaklardır. Tüm hemşehrilerimizi panelimize davet ediyoruz” diye konuştu.




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