23. Kiraz festivali yapılacak

Kültür, Kiraz ve Spor şenliklerine tüm Malatyalıları davet etti

Bu yıl 23’ncüsü düzenlenecek olan Kültür, Kiraz ve Spor Festivali etkinliğinin basın toplantısı bir parkta yapıldı. Toplantıya Yeşilyurt Kaymakam Vekili Vedat Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Ziraat Odası Başkanı ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Vedat Yılmaz, “Bu yıl 23’ncüsünü düzenleyeceğimiz Kültür, Kiraz ve Spor Festivali Etkinliğinin tanıtım etkinliği için buradayız. Bu hafta sonu Malatya’da güzel bir festivalle daha birlikte olacağız” diye konuştu.

Festival Etkinliği hakkında bilgiler veren Hacı Uğur Polat, “Her yıl düzenlediğimiz Kültür, Kiraz ve Spor festivali Etkinliğimizin bu yıl 23’ncüsünü düzenliyoruz. Bu festival yaklaşık bir ay süreyi aslında barındırıyor. Fakat bu festivalde 8-9 Temmuz tarihlerinde bütün çalışmalarımızın sonucu oluyor. Kiraz yarışmamızı ve en güzel bahçe yarışmamızı gerçekleştirdik. Bu festivalimiz bilindiği üzere Yeşilyurtlular Derneği, Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanlığımızın ortaklaşa tertip ettiği bir programdır. Kiraz yarışmasını İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız ile yapıyoruz. Futbol turnuvasını Amatör Sporlar Federasyonumuz ve kulüplerimiz ile birlikte yapıyoruz. Cirit oyunumuzu Yazıhan’da bir kulübümüz var onunla yapıyoruz. Okçuluk gösterimi var. Oradaki bir yarışma değil ama gösteri söz konusu. Bunu Yeşilyurt Alpler Okçuluk Kulübümüz ile yapıyoruz. Bisiklet Sporu Derneklerimiz ile birlikte bisikletli kardeşlerimiz şehirden buralara kadar bir gösteri yapıyorlar. Zaten bu haftaki programımız Perşembe günü saat: 18.00’de kortej söz konusu olacak. Kapalı Çarşımızın üzerinden Büyükşehir Belediyemize olduğu alana kadar bir yürüyüşümüz olacak. Cuma günü tenis turnuvası, Şehitlerimiz ile ilgili fotoğraf sergimiz ve Büyükşehir Belediyesinin orada Sokak Basketbolu’nun karşılaşmalarını gerçekleştireceğiz. Cumartesi günü saat: 10.30’da Yeşilyurt’ta açılışımızı gerçekleştireceğiz. Toplu sünnet ve Nikah için mevlidi Şerif okutacağız. Vakfımız ve hayırsever vatandaşlarımızın üzerinden sünnet olan çocuklara ve nikah yapan çiftlere hediyelerini vereceğiz. Saat: 16.00’da Cirit müsabakalarını finalini yapacağız. 9 Temmuz tarihinde ise Yeşilyurt Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri’nin akşama kadar sürecek. Saat: 15.00’de Amatör Kulüpler arasındaki finalini izleyeceğiz. Saat: 18.00’de ödül töreni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Festivalde iptal edilen ‘Mustafa Ceceli’ konseri hakkında da açıklamalarda bulunan Polat, “18-25 yaş arasındaki gençlerimiz bu tür konserlerde stres atıyorlar. Bunları önemsiyoruz.

Biz, Mustafa Ceceli konserini inşallah yaz sonunda gerçekleştireceğiz. Programlar üst üste olmasın dedik. Bir hafta sonra iki tane üst üste konser var. 1-2 ay sonra şehre daha zenginlik katacağını düşündüğümüz için iptal etmedik, erteledik” diye konuştu