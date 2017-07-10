23. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali tamamlandı

Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri, 2018 Yılı Güreş Ağasının seçimi ve ödül töreniyle tamamlandı.

Yeşilyurt ilçesinin tarihini, geleneklerini ve göreneklerini, sokak oyunlarını, kültürel değerlerini günümüze taşımanın yanı sıra gelecek kuşaklara aktarılması için düzenlenen 23. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali, bir yandan kentin ekonomisinin canlanmasına ve hareketlenmesine vesile olurken, diğer yandan ilçenin tüm güzelliklerinin dünyaya aktarılmasına imkan tanıdı. Yoğun ilgi altında gerçekleşen kortej yürüyüşü ve açılış töreninin ardından düzenlenen sportif ve kültürel etkinliklerle ilçe sakinleri doyasıya bir festival heyecanını yaşadı. Kardeşlik, dayanışma ve birliktelik havasında geçen festival etkinlikleri boyunca Yeşilyurt İlçesinde hareketli anlar yaşanırken festival Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri, 2018 Yılı Güreş Ağasının seçimi ve ödül töreniyle tamamlandı.

Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkı Güreş sahasında gerçekleşen Fahri Nalbant Karakucak Güreşlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz, 22. ve 23.Güreş Ağası Kahraman Kavuk, İstanbul Yeşilyurtlular Dernek Başkanı Zeki Akıncı, Malatya Eğitim Vakfı Başkanı İsmet Elgül, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkanları, Hürriyet Gazetesi Yazarı Malatyalı Vahap Munyar, güreşçilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Burada konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, festivali değerlendirerek, “Her yıl festival etkinliğimizi genişleterek ve geliştirerek devam ettirmenin onurunu yaşıyoruz. Kültür, kiraz ve spor başlıkları altında düzenlediğimiz festivalimiz her yönüyle heyecanlı, coşkulu ve başarılı geçti, hemşehrilerimizle birlikte birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde güzel bir festival düzenledik. Festivalimizin her anı ayrı bir renk, heyecan ve coşku doluydu. Böylesine geniş kapsamlı bir festivalin başarılı geçmesinde emeği bulunanlara teşekkür ediyorum” ifadelerin i kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ederek, “ Yeşilyurt ilçesi bizim için çok farklı ve ayrıcalıklıdır, Çırmıktı’nın gelini olmaktan gurur duyuyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat Çırmıktı’yı ayakta tutmak için büyük mücadele veriyor. Yeşilyurt’un ayakta kalması bizim için çok önemlidir. Merkezdeki çevre düzenlemeler, yapmış olduğu yatırımlar ve desteklerle Çırmıktı’nın yaşamasını sağlayacaktır” diye konuştu.

Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri sırasında gelecek yılın güreş ağası da belli oldu. Açık artırma usulüyle yapılan ağalık seçiminde 60 bin TL vereceğini vadeden Mehmet Nalbant, 2018 yılının Güreş Ağası oldu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, karakucak güreşlerinin yaşaması ve yaşatılması için ekonomik anlamda destek sağlayan bu yılki güreş ağası Kahraman Kavuk ile 60 bin TL karşılığında ağalık seçimini kazanan Mehmet Nalbant’a teşekkür etti.

Sportif etkinliklerde 100 bin TL’ye yakın para ödülü dağıtıldı

Festival kapsamında düzenlenen karakucak güreşleri, futbol turnuvası, ulusal masa tenisi, atlı cirit, sokak basketbolu ve okçuluk yarışmalarında dereceye giren takım ve sporcuların ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Tüm etkinlerde dereceye giren sporculara 100 bin TL’ye yakın para ödülü, kupa, madalya, katılım belgesi dağıtılırken, il dışından gelen sporcu, hakem, gözlemci ve diğer görevlilerin ulaşım, konaklama, harcırah ve yemek masrafları Yeşilyurt Belediyesi tarafından karşılandı.

Başpehlivanlığı Kahramanmaraş’tan İsa Göçer kazandı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl toplam 50 bin TL para ödülünün dağıtıldığı Fahri Nalbant Karakucak Güreşlerinde Başpehlivanlığı Kahramanmaraş’tan katılan İsa Göçer kazandı. Ahmet Atılgan Parkının arka kısmındaki güreş sahasında 35 kulüpten 150’ye yakın güreşçinin katılımıyla düzenlenen karakucak güreşleri sonunda başpehlivan ile dereceye giren bütün güreşçilere ödül ve madalyaları Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti üzerine Malatya’ya gelen Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi.

Futbol turnuvasında şampiyon Adafıspor oldu

Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliği halinde gerçekleşen futbol turnuvasında ise şampiyonluk ipini Adafıspor göğüsledi. 18 takım arasında dört hafta süren turnuvada Adafıspor birinci, Sosyal Hizmetlerspor ikinci, Yeşilyurt Belediyespor üçüncü, Sanayispor da dördüncü oldu. Atlı ciritte birinciliği Erzincan Atlı Cirit Spor Kulübü elde etti. Kadim medeniyet olgusu içerisinde tarihi sporları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak maksadıyla okçuluk ve atlı cirit yarışmalarına ayrı bir önemin verildiği 23.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında MAŞTİ yanındaki özel alanda iki güren süren yarışmalar neticesinde de, birinci Erzincan Atlı Cirit Kulübü olurken, ikinci Erzurum Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü, üçüncü Malatya Yazıhan Atlı Cirit Spor Kulübü, dördüncü ise Sivas Önder Atlı Cirit Spor Kulübü oldu.

Sokak basketbolu

Malatya Park AVM’nin otopark alanına kurulan basketbol sahasında 28 takımın katılımıyla iki gün süren Sokak Basketbolu Turnuvası sonucunda da gençlerde birinci TBC, ikinci Beydağı, üçüncü Kırmızı Şortlular takımı olurken, büyüklerde ise birinci İnönü Üniversitesi, ikinci Yeşilyurt Belediyespor, üçüncü ise No Fear takımı oldu.

Kemankeşler ödüllendirildi

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle faaliyetlerde bulunan Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübü bünyesinde gerçekleşen okçuluk yarışmaları sonucunda, küçüklerde birinci Abdullah Temiz, Hakan Kargın ikinci, Melike Koca üçüncü olurken, büyüklerde ise Demre Durak birinci, Ecrin Kargın ikinci, Ali Halis Eroğlu üçüncü oldu.

5 bin 500 TL para ödüllü ulusal masa tenisi şampiyonası tamamlandı

Elazığ, Bitlis, K.Maraş, Ağrı, Tokat, Sivas, Adıyaman, Ankara, Van, Samsun ve Malatya’dan 110’a yakın sporcunun katılımıyla Tecde Spor Salonunda gerçekleşen Ulusal Masa Tenisi turnuvasında, büyükler kategorisinde birinciliği Fesih Turan, ikinci Uğur Bayar, üçüncü Mehmet Kalkan, minik erkeklerde birinci Sefa Keleş, ikinci Celal Gürcü, üçüncü Enes Salkım, minik kızlarda birinci İrem Tekin, ikinci Zeliha Ceylan, üçüncü Ecem Dile Maraş oldu.

Fotoğraf sanatçılarına teşekkür plaketi

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının birinci yılı anma etkinliklerine özel olarak festival programına dahil edilerek Malatya Park AVM’de açılan ‘15 Temmuz Şehitleri Anısına’ karma fotoğraf sergisinin onur konukları Ahmet Küntüz ve Ömer Şahin’in yanı sıra halkın direnişlerini objektiflerine yansıtan fotoğraf sanatçıları Ahmet Berber, Ramiz Akar, Yavuz Alhan ve İsmet Durgungül de ödül törenine katıldılar. İstanbul’dan gelerek festivale katılan fotoğraf sanatçısı Ömer Şahin, özel olarak çektiği İstanbul manzaralı tablo fotoğrafını Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hediye etti. Serginin onur konuklarına ve fotoğraf sanatçılarına teşekkür plaketleri ve özel hediyeler takdim edildi.

Dünyanın en güzel kirazı seçildi

Yeşilyurt’un dünyaca ünlü dalbastı kirazının tanıtılması, üreticilerin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen "En İyi Kiraz" ve "En Bakımlı Kiraz Bahçesi" yarışması sonucunda ‘En İyi Kiraz’ kategorisinde birinci 94 puanla Yunus Tatlıcı, ikinci 93.25 puanla Metin Şalvarcı, üçüncü 93 puanla Hasan Özdemir, dördüncü de 89 puanla Fatih Özendi oldu.

"En Bakımlı Kiraz Bahçesi" kategorisinde ise birinci 86.75 puanla Mehmet Ali Küçükkuş olurken, ikinci 85.50 puanla Öner Keleş, üçüncü ise 81.25puanla Levent Taşdemir oldu. Dereceye girenler toplam 7 bin 500 TL para ödülü ve çeyrek altın hediye edildi. Dereceye giren kiraz üreticilerinin ödülleri Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katıldığı özel bir törenle takdim edildi.

Toplu nikah ve toplu sünnet töreni gerçekleşti

Öte yandan, Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkında İşadamı İlhan Şahintürk tarafından verilen öğlen yemeğinden sonra Toplu nikah ve toplu sünnet törenleri gerçekleşti. Toplu nikah töreninde 10 çiftin nikah işlemleri yapılırken, genç çiftlere çeyrek altın ile Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk faaliyetlerinden “Bir Yastıkta” projesi kapsamında hazırlanan hediye paketleri takdim edildi.

Çiftlerin nikahlarını Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları kıydı. Toplu sünnet etkinlikleri kapsamında erkekliğe ilk adımı atan 133 çocuğun çeyrek altın ve diğer hediyeleri de, çocukların kirveliklerini yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve diğer misafirler tarafından verildi.